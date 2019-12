Il Podgora, della categoria allievi U17, torna a vincere, e lo fa nella gara più sentita per mister Ciro Crescenzo, nel derby con il Piave. Dopo un paio di battute di arresto, e due pareggi di carattere, al Pietro Buongiorno va in scena il derby tra 2 compagini distanti tra loro solo 4 km. La partita inizia in ritardo, a causa dell’arrivo tardivo del direttore di gara. Crescenzo propone delle novità, nell’assetto di gioco e nella formazione iniziale. Si parte: è il Piave a spingere nei primi 10 minuti di gara, ed infatti ottiene un calcio di rigore per un fallo di mano di Zorzan. Fargiorgio si presenta su dischetto, ma Di Giulio respinge il tiro e si resta sullo 0-0. Da qui in poi Zorzan sarà impeccabile e insuperabile. Il Podgora esce fuori e si vede la qualità: scambio tra Marangon e Zimbardi, che entra in area e viene atterrato: rigore che Limone trasforma con freddezza (1-0). Il Podgora ci prova ancora: Zimbardi è inarrestabile, e trova un altro goal che viene annullato per un fuori gioco inesistente. L’arbitro fischia l’intervallo. Inizia il secondo tempo e il Piave pareggia: fallo laterale di Rosa, Marcoccio anticipa con la testa e mette fuori tempo Di Giulio che non può evitare l’autorete. Ma i borghigiani non ci stanno, dentro Sadocco, Pop e Morelli, per Limone, Zimbardi e Ianiri. Azioni da una parte e dall’altra, ma Di Giulio è insuperabile. Ma ecco la svolta, lancio del nuovo acquisto Bellini, errore della difesa del Piave, e Gallo a tu per tu con Gasparetto lo trafigge e il Podgora va sul 2-1. Da qui in poi non c’è più nulla da segnalare. Finisce così, il Podgora vince il derby, e il mister viene sotterrato dall’abbraccio dei suoi ragazzi.

“Oggi sono strafelice – dice mister Ciro Crescenzo a fine gara – e stiamo godendo tutti. È stata una partita difficile, ma i miei ragazzi hanno giocato benissimo tutti, da Bellini alla prima partita, alla difesa schierata per la prima volta a 4, sono stati tutti impeccabili. Una nota per Alessio Di Giulio, il nostro Numero 1: è di un’altra categoria ed è il portiere più forte di tutto il campionato! Colgo l’occasione per fare gli auguri di Buone Feste a tutti, società, Presidente, genitori e tifosi, e ringraziando i miei ragazzi per questo regalo di Natale meraviglioso che mi hanno fatto. Auguri a tutti e Forza Podgora!”

TABELLINO

Podgora: Di Giulio – Zorzan – Turrini – Bellini – Boscaro (C) – Marcoccio – Limone (Morelli 30’ st) – Marangon – Gallo – Zimbardi (Pop 15’ st) – Ianiri (5 st’ Sadocco). A disposizione: Baccari – Spada – Cascella – Sperati – Di Camillo – Carturan – Pezzoli – Trapella – Sanchioni. Allenatore: Ciro Crescenzo

Piave: Gasparetto – Rosa – Tovo – Valenza – Pigozzi – Spaziani – Mariani – Macrì – Fargiorgio – Ciervo – Righi. A disposizione: Siragusa – Boldreghini – Buia – Cameran. Allenatore: De Paris

Marcatori: Limone (rig.)20’ pt (Pod), aut. Marcoccio 3’ st (Pia), Gallo 25’ st (Pod).

Note: 10’ pt Di Giulio para un rigore a Fargiorgio.

