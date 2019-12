Da ieri mattina alle 5 senza corrente e con le mucche senza più un tetto: in ginocchio l’azienda agricola Lola di Alveti&Camusi alle porte di Latina, nota per il suo caseificio.

Una raffica di vento ha distrutto il capannone, ricovero dell’allevamento bovino: “Fortunatamente le bestie sono riuscite a mettendosi in salvo spostandosi verso una parete, altrimenti sarebbe stata una strage”, commentano dall’azienda che si trova lungo la strada che da Borgo Piave arriva a Borgo Podgora.

L’assenza di corrente elettrica sta mettendo a dura prova la proprietà, perché non si può fare nulla, neanche tentare a rialzarsi. La sensazione è quella di essere costretti a rimanere in ginocchio, in solitudine… attaccati a un telefono collegato con un disco che ripete: “Siamo spiacenti, nessuna comunicazione disponibile per il guasto segnalato”. Il guasto è quello della linea elettrica. “E va bene che siamo tutti in emergenza, però questo non può essere un metodo di risposta per chi è in una situazione disperata”, commentano dall’azienda.

Nel podere di via Acque Alte non sanno a chi rivolgersi per un aiuto. Per ora ci si attacca ad un generatore elettrico che costa mille euro al giorno.

1 di 5

LE VOSTRE OPINIONI

commenti