Larga vittoria per l’under 16 del Podgora di mister Ciro Crescenzo, che nel caldo pomeriggio romano vince per 4-1 in casa del Tor de Cenci. Il Podgora si presenta a Roma quasi al completo, con il solo Trapella indisponibile, e Crescenzo li schiera con un offensivo 3-4-3, e facendo qualche scelta che non ci si aspettava alla vigilia.

Pronti e via, al 4’ minuto Sadocco entra in aerea e viene atterrato conquistando un calcio di rigore: dal dischetto va Cascella che colpisce la traversa non riuscendo a sbloccare il risultato. Il Podgora continua imperterrito a cercare il vantaggio: Pezzoli sulla fascia sinistra è inarrestabile; Zimbardi crea ma non è incisivo; Limone e Marangon palleggiano a centrocampo, ma nonostante tutto il risultato resta sullo 0-0. Negli ultimi 5 minuti si spegne la luce: prima Baccari compie un grande intervento, ma all’azione successiva arriva un cross da destra e i padroni di casa passano in vantaggio a fine primo tempo: 1-0.

All’intervallo mister Crescenzo striglia i suoi, e scende un campo un Podgora più cattivo. Al 2’ minuto Limone recupera palla a metà campo, passaggio per Marangon che calcia dai 20 metri trovando l’1-1. Il Podgora insiste: lancio di Spada, Zimbardi parte sul filo del fuorigioco e a tu per tu col portiere trova la rete del vantaggio. Il Tor de Cenci ci prova, ma Morelli salva sulla linea. Calcio di punizione al 16’ minuto: palla a Limone che trova un gran goal dai 25 metri sotto la traversa, per poi lasciare il campo a Bellini. Ed è proprio il nuovo entrato che su un angolo battuto da Sadocco, incorna il pallone trovano il goal del 4-1. Ci prova ancora il Podgora con Di Camillo e Pop, ma il risultato resta così, e i borghigiani tornano a casa con una grande vittoria.

“Questa è una vittoria sicuramente meritata – ha detto mister Ciro Crescenzo a fine gara – anche se potevamo soffrire leggermente meno. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, e devo cercare di aiutare questi ragazzi ad essere più concreti, incisivi e cattivi in ogni situazione di gioco. È questo quello che manca a noi, e farò di tutto per aiutare la squadra!”

PODGORA: Baccari – Di Camillo – Pezzoli – Spada (C) (20’ st Zorzan) – Morelli – Cascella (7’ st Sperati) – Limone (20’ st Bellini) – Zimbardi – Pop – Marangon (15’ st Carturan) – Sadocco. Allenatore: Ciro Crescenzo

MARCATORI: Marangon, Zimbardi, Limone, Bellini.

