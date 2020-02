Falso cieco a processo, 62enne di Latina assolto: il fatto non sussiste

Un dipendente pubblico di Latina accusato di aver dichiarato falsamente di essere cieco è stato assolto dal tribunale di Latina. Le indagini erano scattate nel maggio del 2013. I carabinieri di Latina, dopo una segnalazione, svolgono degli accertamenti. Seguono l’uomo e lo trovano a fare la spesa al supermercato e a scegliere anche alcuni prodotti dallo scaffale.

Il giudice per l’udienza preliminare lo rinvia a giudizio e parte il processo. Il 62enne è assistito dall’avvocato Marco Cicimurri che nomina un consulente di parte per la perizia, il dottor Santamaria. Il consulente della pubblica accusa, la dottoressa Maria Cristina Setacci, anche lo visita ed entrambi convergono sul fatto che l’uomo sia effettivamente non vedente. Al supermercato l’uomo era andato accompagnato e avrebbe guardato i prodotti avvicinandoli moltissimo al viso. Un sospiro di sollievo per l’imputato: per il giudice Bernabei il fatto non sussiste.

