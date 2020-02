Con un rotondo 3-0 le giovani “leonesse” battono il Sezze, conquistano tre punti e la prima posizione in classifica vincendo il girone A e soprattutto staccano il biglietto per le finali. Partita mai in discussione che si è conclusa con i seguenti parziali: 25-8,25-17,25-15. Nel match, coach Francesco Fortunato ha avuto la possibilità provare soluzioni diverse in vista delle FINAL Fuor.

Hanno assistito all’incontro gli “Stati generali” della Virtus a partire dal presidente onorario Maria Del Prete, al presidente Gianfranco Timotini e tutto lo staff dirigenziale, spendendo parole di elogio per il risultato che le atlete hanno ottenuto. Domenica 1 Marzo le virtusine incontreranno le pari età del Fondi, classificatesi al secondo posto nell’altro girone , per accedere alla finalissima che garantirà l’accesso alla fase regionale.

