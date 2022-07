Calcio Tennis su campo di Pickleball, in arrivo il torneo CSC per calciatori ed ex

In arrivo a Latina la prima edizione de I re del calcio tennis “Pickleball Version”, la nuova competizione riservata ai calciatori professionisti in attività e agli ex calciatori che per la prima volta in Italia si sfidano su un campo di pickleball.

Si annuncia come una delle più belle e divertenti novità sportive, pronta a far innamorare chi non riesce a stare senza calcio. Una vera competizione di calcio tennis, 2 contro 2, con un regolamento ad hoc e con la novità di giocare in un campo più piccolo del solito, quindi più tecnico e veloce (la variante è su un campo lungo 13.40 invece che 21 e largo 6.10 metri invece dei canonici 8.23, ma nel quale tutto il resto, come altezza della rete e linea del servizio, rimane invariato). Il finale è unico, c’è un vero e proprio “colpo di scena”: vincerà un solo giocatore perché i componenti della coppia vincente si sfideranno nella partita finale e decisiva, 1 contro 1. Dunque, “Ne resterà uno solo”, il mix perfetto tra competitività e puro divertimento.

L’innovativa e divertente iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Città Sport Cultura, si svolgerà nel nuovo campo del noto circolo sportivo GR PADEL ed accoglierà i migliori giocatori ed ex giocatori professionisti che vivono la provincia di Latina e che si sfideranno a colpi di testa, di piedi, di tacco e rovesciate. Le date, i partner e le modalità dell’atteso torneo saranno rese note nei prossimi giorni ma già sabato scorso i dirigenti di Città Sport Cultura hanno organizzato una sorta di prova generale del torneo. A sfidarsi sul campo del GR PADEL di Latina sono stati nomi importanti del calcio che, non solo hanno solcato i campi della serie A, ma hanno anche sposato l’iniziativa con grande entusiasmo: Ruben Olivera, Simone Pesce, Daniele Corvia, Andrea Esposito (attuale capitano del Latina Calcio) Giacomo Paniccia e Pino Selvaggio. Prove generali per il lancio del primo torneo in Italia di Calcio Tennis su di un campo di Pickleball.

Una divertente tappa zero con ospiti d’eccezione che sicuramente, insieme ad altri campioni, saranno protagonisti nella prima edizione del torneo. Amici di CSC ma soprattutto veri campioni al servizio del territorio visto che i montepremi delle manifestazioni che verranno organizzate andranno tutti in beneficenza.

Si tratta di una delle tante iniziative attivate da CSC – Città Sport Cultura per coniugare sport e crescita del territorio dal punto di vista sociale e culturale.

Il torneo sarà trasmesso in live streaming sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram di Città Sport Cultura.

Un modo unico di esprimere il proprio gioco del calcio, con i grandi campioni pronti a lucidare gli scarpini, per uno dei tornei più avvincenti ed innovativi ma soprattutto più divertenti cui si è dato vita in provincia di Latina.

A questa prima edizione del torneo saranno ammessi soltanto calciatori o ex calciatori che hanno militato nel calcio dalla serie D in su, ma già sono in programma per il futuro altre edizioni aperte a tutti gli amanti dello sport e del calcio in particolare.

Tecnica, curiosità e divertimento allo stato puro saranno i protagonisti.

Per tutte le info www.cittasportcultura.it o sulle pagine social @cittasportcultura Facebook ed Instagram