Formia, Urbanistica e Gestione territorio: ecco il nuovo dirigente

L’architetto Bonaventura Pianese ricoprirà l’incarico temporaneo di nuovo dirigente dei settori Urbanistica e Gestione del territorio del Comune di Formia. Dal prossimo 1° agosto il professionista napoletano, 53 anni, sarà operativo per 12 ore a settimana e le rimanenti 24 al Comune di Fondi, grazie all’approvazione dello schema di convenzione sottoscritto tra i Sindaci Gianluca Taddeo e Beniamino Maschietto. L’accordo, che non ha scadenza, è finalizzato a sopperire ad una carenza di organico determinatasi nel Comune di Formia e nelle more del completamento della procedura concorsuale per il reclutamento del dirigente tecnico.

Pianese, che iniziò la sua carriera nel Comune milanese di Opera (1997-2000), dal giugno 2018 presta servizio a Fondi nel Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Demanio e Patrimonio. Nelle sue precedenti esperienze ha lavorato nel ruolo di dirigente nei Comuni di Terracina, Ardea, Castelvolturno (come Sovraordinato responsabile del settore tecnico su incarico del Prefetto di Caserta dopo lo scioglimento del Comune campano per infiltrazioni mafiose), ancora Fondi, Gaeta, Giugliano, e nella Provincia di Barletta-Andria-Trani (Settore Edilizia e Urbanistica).

“Ringrazio innanzitutto il collega Beniamino Maschietto – afferma il Sindaco Gianluca Taddeo – per aver sottoscritto la convenzione per l’utilizzo temporaneo del dirigente Pianese, che considero un professionista nel suo campo, una persona molto esperta con un curriculum di spessore alle spalle e che risponde perfettamente ai requisiti tecnico-professionali richiesti per ricoprire tale importante incarico”.