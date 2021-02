Pallanuoto Under 18, l’Antares Latina perde nella vasca di Acilia

LATINA – Dopo la vittoria all’esordio arriva uno stop alla seconda di campionato per la Antares Latina under 18 presso Le Cupole di Acilia, superati per 6 a 4 dal Villa Aurelia. Primo tempo finito 1 a 0 per i locali, con un rigore fallito però dai latinensi sullo 0 a 0. Nel secondo quarto un paio di situazioni di uomo in più non sfruttate a dovere hanno fatto sì che il parziale che si fermasse sul 2 a 2. Al cambio campo il tabellone segnava 3 a 2 in favore del Villa Aurelia. Nella terza frazione, i pontini allenati dal tandem tecnico Priori e Formica, hanno tentato il tutto per tutto per rientrare nel match chiudendo il periodo 5 a 3 ad appannaggio dei padroni di casa. Il pressing finale degli Antares però non ha portato i giusti frutti, così il Villa Aurelia ha allungato sul 6-4.

Il commento tecnico di Daniele Priori: “Domenica storta per tutti noi, abbiamo sprecato molte occasioni per crescere nel gioco durante la partita. Ho detto ai ragazzi di voltare pagina il più presto possibile perché il nostro obiettivo è molto più in alto di queste prestazioni. Testa e cuore durante queste due settimane di preparazione in vista della prossima battaglia”.

Queste invece le parole a fine match dell’atleta Riccardo Serafini: “Per me oggi abbiamo avuto un approccio alla partita poco concentrato, gia dal riscaldamento. Giocando siamo andati sotto di un gol in una delle prime azioni e gia li ci siamo fatti prendere dalla fretta per recuperare la partita perdendo troppi palloni importanti. Penso che questi avversari erano ad un livello alla pari rispetto al nostro, ma sfortunatamente abbiamo perso questa partita per errori individuali che non possono ricapitare nella prossima partita contro la Roma Vis Nova”.

Il tabellino

Villa Aurelia S.C: Defedilta, Pergolini, De Stefano 1, Mangano 1, Villani 1, Guarino, Zaffina, Salbitani 1, Malesci 1, Maulicino, Salmucci 1, Becchetti, Falaschetti. Tpv: Andrea Cappotto.

Antares N. Latina: Serafini, Evangelisti, Chemello, Ceci, Fava L., Zonta, Di Mascolo 2, Marchetto 2 Rig, Orelli, Calderaro, Musco, Veglia, Trezza. Tpv: Daniele Priori e Stefano Formica.

Superiorità: Villa Aurelia S.C. 0/3; Antares N. Latina 1/7 + Rig. 2/3 realizzati da Marchetto, sbagliato da Di Mascolo (parato da Defedilta).

Arbitro: Ibba G.