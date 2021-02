“Cambiamo con Toti”, Barone nuovo vice coordinatore provinciale

LATINA – Il Comitato provinciale di “Cambiamo con Toti” comunica importanti novità. Il coordinatore Marcelo Masci insieme al suo staff ha comunicato di aver nominato Claudio Barone come vice coordinatore provinciale per il movimento “Cambiamo con Toti”. Lo stesso, era stato nominato anche responsabile cittadino del movimento “Cambiamo Latina” proprio qualche giorno fa.

“Siamo certi di un riscontro positivo e sicuri dei risultati che insieme saranno portati avanti” queste le parole del coordinatore provinciale.

Barone qualche giorno fa ha incontrato i vertici di Fratelli d’Italia. Si allarga così l’alleanza del centrodestra per le amministrative a Latina.

In merito all’incontro il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Nicola Calandrini ha dichiarato: “Nell’incontro è emersa la volontà comune di proseguire l’esperienza che ci ha visto vincenti a Terracina, e di ripetere lo stesso apparentamento alle prossime elezioni amministrative, ampliando in questo modo il panorama del centrodestra e rafforzandolo. Si sono gettate le basi per una proficua collaborazione nei comuni che andranno a breve al voto, a partire dal capoluogo pontino. Speciale attenzione sarà dedicata anche al comune di Minturno e agli altri due comuni che si apprestano ad andare ad elezioni anticipate, Formia e Cisterna. – conclude Calandrini – Sono sfide a cui il movimento di Cambiamo con Toti è pronto a prendere parte accanto a Fratelli d’Italia e agli alleati del centrodestra”.