Omicidio a Formia, il 16enne campano davanti al gip

FORMIA – Oggi l’udienza di convalida per il giovane 16enne di Casapulla fermato per l’omicidio di Romeo Bondanese,

il 17enne ucciso con una coltellata nella serata di martedì 16 febbraio. Proseguono le indagini e intanto ieri sera Formia si è riunita per una veglia di preghiera.

Amici, compagni di scuola e cittadini, si sono stretti nel dolore radunandosi sul ponte Tallini, nel punto in cui è stato ucciso il giovane, per ricordarlo.

Il presunto autore del delitto, di Casapulla in provincia di Caserta, comparirà oggi davanti al gip del Tribunale dei Minori di Roma Federico Falzone. Le ipotesi di reato al momento nei suoi confronti sono quelle di omicidio volontario e lesioni aggravate, per avere ferito anche un altro ragazzo.

L’accusa potrebbe però essere derubricata in omicidio preterintenzionale, ovvero che non aveva volontà di uccidere, avendo sferrato il colpo verso il basso, in zona inguinale.

Il ragazzo, ascoltato dalla Polizia subito dopo i fatti, è apparso molto provato. Si trova presso un centro di accoglienza minorile di Roma.

Indagini

Inquirenti alla ricerca di un un secondo giovane, amico del 16enne, mentre altri due giovani, sempre della provincia di Caserta, sono stati ascoltati dalla Polizia come persone informate sui fatti.

Intanto nella giornata di ieri, il pubblico ministero del Tribunale dei minori di Roma, ha conferito l’incarico al medico legale di eseguire l’autopsia. Dovrebbe svolgersi nella giornata di domani, sarà poi possibile celebrare i funerali.