Cisterna, sopralluogo dei vertici ASL, ATER e Comune al quartiere S.Valentino

In arrivo nuovi servizi socio-sanitari nel quartiere San Valentino. Sono stati visitati più locali contigui tra loro, siti in via Giovanni Falcone e di proprietà dell’Ater al fine di creare un polo di servizi socio-sanitari.

Su tale ipotesi si è tenuto questa mattina un sopralluogo congiunto a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Direttore generale della ASL Silvia Cavalli, il Direttore Sanitario Aziendale, Laide Romagnoli, il Direttore del Distretto LT/1 Belardino Rossi, il Direttore generale dell’Ater di Latina, Paolo Ciampi, il Sindaco Valentino Mantini, l’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Andrea Santilli, il Segretario Fimmg Lazio Giovanni Cirilli.

“La visita di oggi ha avuto come obiettivo quello di verificare la concreta possibilità di realizzare nuovi servizi in tempi brevi e con uno standard sanitario e di umanizzazione delle cure di qualità elevata – ha dichiarato il Direttore generale della ASL, Silvia Cavalli -.

Proprio per questo abbiamo valutato e condiviso, con iI Comune e l’Ater, gli interventi di riqualificazione necessari ma anche l’ipotesi di futuri sviluppi dei servizi erogati. Tra questi la realizzazione a breve di un centro vaccinale a gestione dei medici di medicina generale”.

“L’Ater di Latina – ha affermato il direttore generale Ciampi -, in un’ottica di collaborazione tra enti, è ben lieta di collaborare con il Comune di Cisterna e la ASL avendo ben presente che la qualità assistenziale passa anche attraverso il miglioramento dei servizi socio-sanitarie di prossimità”.