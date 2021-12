I Carabinieri di Campoverde hanno arrestato M.A., indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento degli arresti domiciliari con quella detentiva in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Latina.

La misura è scaturita da apposita richiesta della locale stazione, in quanto l’uomo continuava costantemente ad inviare messaggi e telefonare la ex.