Latina, armato di coltello terrorizza alcuni ragazzi in piazza San Marco

Armato di coltello e in stato di agitazione ha minacciato alcuni ragazzi in via Cialdini, vicino piazza San Marco. E’ accaduto ieri sera, verso le 23, e subito dopo la segnalazione sono intervenuti i poliziotti della questura di Latina.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato l’uomo, uno straniero, ed immediatamente lo hanno bloccato e disarmato. I giovani hanno raccontato di essere stati costretti a fuggire perché inseguiti e minacciati con il coltello dall’uomo, completamente ubriaco.

Il 23enne è stato accompagnato in questura e successivamente trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti, per essere visitato.

Privo di documenti è stato identificato grazie all’intervento della polizia scientifica: si tratta di un 23enne, un cittadino indiano, già noto alle forze dell’ordine, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il giovane è stato denunciato per minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il questore di Latina ha emesso nei suoi confronti un Decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.