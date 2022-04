Cantautore di Latina Tony Riggi pubblica videoclip di “Caronte”

Uscito il videoclip ufficiale di “Caronte” su Youtube del brano del cantautore latinense di origine tunisina, Tony Riggi, classe ’75, poliziotto attualmente in quiescenza, da sempre con la passione per la musica.

Il brano musicale realizzato con l’etichetta RMR Production Srls di Vincenzo Sorrentino, è disponibile su tutti i digital store.

Attivo in radio Tony Riggi su by Radioclockmania, sarà live con la sua band The Knights Templar, il giorno 11 maggio presso Alchimia di Latina, il 29 maggio allo stadio Marmi di Roma e il 6 giugno a Pomezia al Pianeta D.