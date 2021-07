Cordoglio nel mondo della politica, espresso dai colleghi di Mauro Carturan con cui l’ex sindaco di Cisterna ha condiviso battaglie o alzato il vento della polemica. Confronto e scontro, rivalità e amicizia. Questo è emerso nei diversi interventi.

Partendo dalla stessa Cisterna, Valentino Mantini, candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative: “Mauro Carturan è stato un medico generoso e un protagonista indiscusso della recente storia politica di Cisterna. So che in questi giorni stava valutando la possibilità di ritornare in campo per correre di nuovo come sindaco. Avevamo idee diverse sulla città e sul suo futuro ma citando proprio le sue parole di qualche giorno fa, il nostro sarebbe stato certamente un confronto costruttivo e gradevole tra avversari e non certo tra nemici“.

Da un candidato a sindaco, ad un sindaco, quello di Latina, Damiano Coletta, che di Carturan è stato anche collega in quanto medico: “Ci siamo conosciuti tanti anni fa durante gli studi universitari, lo ricordo come una persona sempre molto appassionata nei riguardi della politica e molto sensibile ai temi sportivi”.

Vincenzo Zaccheo, già sindaco di Latina: “Proprio qualche anno fa sono stato onorato di partecipare su suo invito al Consiglio Comunale Straordinario di Cisterna per la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone. Una delle sue tante battaglie al servizio dei cittadino e del territorio”.

Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, lo ricorda così:“A lungo protagonista della vita politica e amministrativa dell’ ente di via Costa”.

Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ricorda la dialettica politica: “Con Mauro siamo stati alleati e avversari, ma anche nei momenti più duri non è mai venuto meno il rispetto e la stima reciproca. Gli riconosco una passione smisurata per la politica e un amore intenso per la sua città che lo ha portato a volersi candidare a più riprese sfidando se stesso prima di tutto. È stato un combattente e so che avrebbe combattuto ancora per il bene di Cisterna.

Così Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone: “Mauro era una di quelle persone che definire complesse è poco. Aveva un carattere coriaceo, idee a volte bizzarre e quella tendenza a voler andare spesso controcorrente che ne hanno caratterizzato la lunga storia politica rendendolo un riferimento per la sua comunità e per tutto il nostro territorio”.

Per l’europarlamentare della Lega, Matteo Adinolfi: “Carturan è stato un uomo di notevole intelligenza politica, esempio di coerenza e capacità amministrativa. Non c’è dubbio che con la sua scomparsa l’intera provincia di Latina perde una figura autorevole e di spessore”. “Un insegnamento prezioso, questo, che lascia in eredità alla nostra comunità” hanno aggiunto i coordinamenti della Lega della provincia di Latina e di Cisterna di Latina.