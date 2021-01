Cassa Rurale Pontinia, pronti al big match contro la capolista Jomi Salerno

L’HC Cassa Rurale Pontinia è pronta al big match contro Jomi Salerno, attuale capolista del campionato di pallamano serie A Beretta femminile.

L’incontro si terrà presso le mura casalinghe del palazzetto dello sport Marica Bianchi sabato 9 gennaio alle 18. L’evento che apre il girone di ritorno del campionato, sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su Elevensports con il commento di Fabrizio Colleluori e Learco Giovannangeli e con il coordinamento video a cura di Giorgio Serra. Prepartita con interviste dei protagonisti a partire dalle 17:45.

Le pontine dovranno dimostrare tutta la loro tenacia per fronteggiare la formazione salernitana, prima con 20 punti, frutto di dieci vittorie su undici partite giocate. La squadra del presidente Mauro Bianchi insegue staccata di cinque punti, al quarto posto con sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

“Per noi le partite del girone di ritorno saranno tutte finali, questa cosa ora la stanno capendo anche le mie ragazze verso le quali nutro una fiducia sconfinata – chiarisce coach Giovanni Nasta, alla guida dell’HC Cassa Rurale Pontinia insieme all’esperto Ciro Iengo – Salerno è la mia ex squadra quindi la motivazione è a mille, ma sappiamo bene che parliamo del Club che è candidato a prendersi tutto, una formazione che verrà qui da noi con i favori del pronostico e arriverà a Pontinia per stravincere la partita come ha fatto in Supercoppa dove ha trionfato con 15 gol di scarto e come ha fatto in campionato dove ha vinto sempre dominando dall’inizio alla fine. I tiratori di Salerno – prosegue – sono i più forti del campionato e noi dobbiamo restare compatti e aggressivi, soprattutto con tanta testa. Salerno ha almeno un paio di fuoriclasse che non ha nessuno in giro, ma sono convinto che noi possiamo metterli in difficoltà, inoltre rispetto all’andata abbiamo in più Put, Bordon e Squizziato. Ci fa comodo giocare questo tipo di partite per arrivare con la giusta dose di cattiveria agonistica alle final six di Coppa Italia”.

All’andata di metà settembre, la formazione di Pontinia tornò sconfitta dalla trasferta di Salerno (26-19). Un debutto durissimo per le giovanissime giocatrici pontine che però lottarono chiudendo il primo tempo con solo due gol di svantaggio (12-10) e diedero filo da torcere alle più esperte salernitane per tre quarti di match, cedendo poi nel finale contro l’esperienza e la qualità della squadra che ha vinto gli ultimi tre scudetti consecutivi, la coppa Italia e recentemente la quinta Supercoppa della sua storia.