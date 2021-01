Coronavirus, ancora 147 nuovi positivi e 3 morti in 24 ore

Ancora alto, anche se non come i picchi dei giorni scorsi, il numero dei contagi al coronavirus in provincia di Latina. Sono 147 i nuovi casi positivi e purtroppo altri 3 pazienti sono deceduti in 24 ore. Uno di Norma, uno di Sezze e un terzo di Terracina.

Le persone negativizzate sono invece 44. I nuovi casi sono di Aprilia 8, Cisterna 8, Cori 2, Fondi 11, Formia 9, Gaeta 4, Itri 3, Latina 31, Lenola 1, Maenza 1, Minturno 3, Monte San Biagio 1, Pontinia 7, Ponza, Priverno 11, Prossedi 1, Roccagorga 4, Sabaudia 2, San Felice Circeo 7, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 1, Sezze 16, Sonnino 3, Sperlonga 2, Terracina 9 e Ventotene 1.