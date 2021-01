Latina Calcio, domani la sfida contro l’Afragolese. Le dichiarazioni di Scudieri

Il Latina Calcio 1932 sarà impegnato domani 10 gennaio nella sfida contro l’Afragolese.

Si torna in campo dopo due partite rinviate per Covid e dopo tre settimane che i nerazzurri non giocano.

Alla vigilia del match mister Raffaele Scudieri dichiara: “Purtroppo mi dispiace non aver giocato queste settimane e di non avere dato continuità alla nostra stagione. Stiamo subendo continui stop ogni due settimane per venti giorni e in qualche modo questo ci sta penalizzando. Non vuole certo essere una giustificazione ma è solo un dato oggettivo e spero che questo problema col nuovo protocollo si possa superare, atteso anche che già il numero delle partite rinviate rispetto a prima è fortemente sceso. Tutto questo – prosegue – servirà a dare maggiore regolarità al campionato. I nostri problemi maggiori sono gli infortuni che hanno determinato l’esigenza di dover cambiare tutti i programmi di preparazione perché non è facile poi tenere la forma dei giocatori in una situazione già molto difficile. La partita di domani sarà una gara delicata come lo sono state tutte quelle che abbiamo giocato fino adesso e come saranno le gare che giocheremo fino alla fine della stagione. L’Afragolese – conclude – è una ottima squadra che cerca di imporre il proprio gioco. Un collettivo che ha qualità e che conosciamo bene. Abbiamo preparato la nostra gara e vedremo quello che poi il campo domani esprimerà. Anche loro in ogni caso dovranno preoccuparsi di noi.

Ed in merito al fattore tempo: “Noi abbiamo giocato diverse partite con questa situazione meteorologica e quindi più di tanto non sono preoccupato. Di fronte domani ci saranno due squadre tecniche in uno stadio che ha una ottima tenuta del terreno di gioco. Per me non ci saranno grandi problemi. Sarà una partita che avrà alti contenuti tecnici con due squadre che cercano di imporre la propria filosofia di gioco e penso che assisteremo ad una bellissima partita”.

La partita valida per la undicesima giornata del campionato di serie D girone G, sarà trasmessa in diretta gratuita ed in esclusiva per la LND. Fischio di inizio 14,30.