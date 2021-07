Castelforte, incidente nella notte in via delle Terme

Stanotte, poco prima delle 2, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di Castelforte a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto in via delle Terme, la squadra territoriale VVF del distaccamento locale, è intervenuta per la presenza di un’ auto incidentata, finita fuori strada per cause in fase di accertamento. La persona coinvolta era fuori e, apparentemente, illesa e comunque soccorso dal personale del 118. Si tratta di una ragazza campana. Carabinieri intervenuti per rilievi