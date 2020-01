Comincia bene il 2020 per il Podgora di mister Ciro Crescenzo. Infatti l’under 17 torna a casa con un amaro pareggio dal campo del Don Pino Puglisi di Nettuno, mentre l’under 16 rifila 6 goal al Le Mole nella giornata di sabato. Partiamo proprio da qui: il Podgora ha il solito avvio a rilento, con gli ospiti che ci provano, ma Baccari è decisivo sull’unico tiro ricevuto in tutta la gara. Da qui c’è solo il Podgora: Carturan entra in area da sinistra, passaggio smarcante per Pop che a porta vuota trova il vantaggio, 1-0; punizione dalla trequarti di capitan Spada e Bellini appoggia in rete, 2-0 e si va a riposo così. L’intervallo è ancora a tinte bianco blu: angolo di Marangon, sponda di testa e Bellini sul secondo palo trova la doppietta. Crescenzo effettua tutti i cambi, ed è il neo entrato Sadocco che sale in cattedra: lancio per Cascella, il portiere allontana di piede proprio su Sadocco che da lontano appoggia in rete, 4-0; poi ancora Carturan da sinistra è implacabile, e serve Sadocco libero a destra che trova il 5-0. Poi un’altra grande azione, Sadocco crossa da destra trovando Cascella che stoppa il pallone e la passa sul secondo palo dove Carturan ritrova il goal dopo quasi 2 mesi. Finisce così, 6-0. Domenica invece l’under 17 non riesce ad andare oltre l’1-1 a Nettuno, con tantissime occasioni sprecate, e un primo tempo chiuso 0-0 con 2 errori colossali di Carturan e Ianiri. Il secondo tempo, vede sempre e solo il Podgora che attacca e ci prova, ma la palla non vuole proprio entrare. E così, all’unico occasione, il Puglisi passa in vantaggio. C’è incredulità: Marcoccio trova il portiere attento, stessa sorte che tocca a Trapella, Gallo e Carturan. Marangon trova un tiro di esterno destro che gonfia la rete, e il Podgora pareggia, ma non ci sta. Boscaro colpisce una traversa, Pop non trova la porta su una punizione, e Morelli arriva tardi all’appuntamento col pallone sull’ottimo angolo di Marangon. Finisce 1–1.

“È stato un weekend molto duro per me – dice Ciro Crescenzo, che è andato in panchina in entrambe le partite con la febbre alta – ma penso sempre che il capitano non deve mai abbandonare la nave. Sono rammaricato per domenica, dove abbiamo dominato in lungo e in largo, ma ci abbiamo creduto poco e sono 2 punti persi, e con questo atteggiamento si migliora poco, quindi dobbiamo invertire un po’ la tendenza. Su sabato devo fare solo i complimenti ai ragazzi dove sono stati bravissimi, giocando una partita in maniera semplice e senza leziosismi. Se penso che in 2 partite abbiamo concesso solo 2 occasioni agli avversari, posso essere solo che molto soddisfatto dal punto di vista tecnico e tattico. Ma, lo dico sempre, bisogna crederci di più!”

PODGORA under 17: Di Giulio – Zorzan (Morelli 20’ st) – Turrini – Boscaro – Spada (Marcoccio 5’ st) – Limone – Marangon – Trapella – Carturan – Gallo – Ianiri (Pop 15’ st). A disposizione: Cascella – Sperati. Allenatore: Ciro Crescenzo

Marcatori : Marangon 29’ st.

Ammoniti: Limone

PODGORA under 16: Baccari – Sperati – Pezzoli (Di Camillo 12’ pt) – Spada – Cascella – Zorzan (Morelli 4’ st) – Bellini – Limone (Trapella 10’ st) – Marangon – Pop (Sadocco 10’ st) – Carturan. Allenatore: Ciro Crescenzo

Marcatori: Pop 13’ pt, Bellini 28’ pt e 3’ st, Sadocco 18’st e 25’ st, Carturan 32’ st.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti