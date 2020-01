E’ stato lanciato, sui canali social del club, il sondaggio “Team of the decade 2010-2020” che ha portato molti tifosi a commentare con i loro “sestetti” ideali e tra i nomi c’è quello dello schiacciatore Goran Vujevic. Quest’ultimo ha giocato nella Top per ben due volte: la prima dal 2002 al 2004 e poi il ritorno dal 2009 al 2011 per poi tornare a Perugia.

“Mi fa molto piacere essere stato inserito in questa formazione perché vuol dire che negli anni che ho trascorso alla Top ho lasciato qualcosa di buono, anche perché dopo Perugia quella è stata la seconda società della mia carriera dove ho passato più tempo – ha spiegato l’attaccante Vujevic che ha indossato la maglia numero 13 – Alla Top volley sono passati fior di giocatori, io ci sono anche tornato per la seconda volta e l’ho fatto volentieri perché c’erano molti stimoli per continuare la mia carriera. Mi sento ancora molto volentieri con Biribanti, con cui ho giocato nella prima esperienza pontina”.

L’altro schiacciatore più gradito dai tifosi è Tine Urnaut. Al terzo posto tra le bande s’è piazzato Skrimov mentre al quarto il giapponese Yuki Ishikawa che ha giocato per due stagioni dal 2016 al 2018. Della rosa attuale, ci sono due giocatori che fanno parte della squadra del decennio: si tratta del palleggiatore siciliano Daniele Sottile, che gioca con la maglia della Top volley dalla stagione 2010/2011 e che è stato anche medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, e il centrale toscano Andrea Rossi, nel club pontino dal campionato 2014/2015. Tra i centrali Rossi s’è piazzato al secondo posto mentre il più votato è stato il bulgaro Viktor Yosifov. Alle loro spalle grande battaglia: al terzo posto a pari merito la coppia composta da Gitto e Van De Voorde, al quinto posto Szwarc. Tra gli opposti ha stravinto Starovic che alla Top ha giocato per tre volte: nella stagione 2010/2011, poi dal 2014 al 2015 prima dell’ultima esperienza nella stagione 2017/2018. Sempre nel ruolo di posto due alle spalle di Sasha si sono piazzati nell’ordine il polacco Jakub Jarosz, l’ex azzurro Alessandro Fei e il francese Jean Patry. Tra i liberi ha prevalso lo statunitense Erik Shoji, che ha battuto la concorrenza di Totò Rossini e di Mimmo Cavaccini. Giovedì 9 gennaio la Top volley Cisterna avrà un allenamento congiunto con il Gestioni & Soluzioni Sabaudia (serie A3) senza i quattro nazionali impegnati nelle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il test match è in programma al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna con inizio alle ore 18:00. L’ingresso è libero per tutti.

