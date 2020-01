Il libero della Top volley Cisterna, Domenico Caviccini, è tornato in campo nella sfida di domenica scorsa contro la Lube e lo ha fatto indossando una maglia speciale realizzata dalla divisione grafica della Top volley, ispirata ai colori della Salernitana, la squadra di calcio preferita da Cavaccini. Sulla maglia dei liberi della Top campeggia il logo Avisa, mentre sul retro l’hashtag #Accendiamoilrispetto, altra iniziativa etica di grande impatto che insieme ad AbbVie porta i campioni nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi contro problematiche molto attuali come il cyberbullismo e il rispetto delle regole. Intanto sul campo, nelle due partite in cui il libero campano è stato costretto a saltare a causa dell’infortunio, il protagonista è stato il giovane e talentuoso Andrea Rondoni.

“Sono tornato, mi manca ancora qualcosa perché ho ancora un po’ di strada da fare e devo mettere nelle gambe ancora qualche minuto ma mi sento molto meglio in un percorso che sapevo che sarebbe stato lungo ma siamo verso l’arrivo”- ha dichiarato il libero Domenico Caviccini– Ci dobbiamo salvare per forza e per farlo serve anche il pubblico. Devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dalla risposta che sta dando la città di Cisterna di Latina in questo senso, ci sostengono molto e domenica contro la Lube hanno fatto il tifo per noi. Per quanto ci riguarda non ci abbiamo messo tanto ad ambientarci qui e anche loro si stanno accorgendo di quanto possa essere importante una vetrina come la Superlega. Chi non mi conosceva sicuramente avrà capito che sono un giocatore molto caldo e credo tanto nella forza del pubblico, anche per questo invito tutti a venirci a sostenere perché questo è un patrimonio importante che anche la città di Cisterna deve aiutarci a conservare”.

