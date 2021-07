Centro Commerciale Morbella, 8 negozi pronti alla riapertura

È stata disposta, con ordinanza n. 209 del 28 luglio 2021, la riapertura di 8 esercizi commerciali del Centro commerciale Morbella, in quanto non compresi nell’edificio N5 per il quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina ha riscontrato una serie di carenze dal punto di vista della sicurezza.

Nello specifico potranno riaprire: una rosticceria, la banca, un negozio di articoli per la casa, una pescheria, un negozio di arredamento, un negozio di abbigliamento, un parrucchiere e una tabaccheria.

“È un piccolo passo – dichiara l’Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori – nei prossimi giorni lavoreremo affinché possano riaprire anche altri operatori commerciali. Sono soddisfatta del lavoro di squadra che è stato messo in piedi, abbiamo raccolto e visionato dichiarazioni e documenti atti a rivedere, se pur parzialmente, la precedente prescrizione. Ora l’obiettivo è andare avanti per verificare se sussistono le condizioni per far riaprire anche altre attività, ovviamente sempre nel rispetto delle norme di sicurezza”.