Centro Nuoto Latina, c’è il ritorno nelle acque pontine per Edoardo Schettino

Il Centro Nuoto Latina è lieto di annunciare il ritorno con la nostra calottina di Edoardo Schettino, mancino classe 2001, al ritorno nel Lazio dopo un quadriennio ricco di soddisfazioni a Bologna. Per la stagione 24/25 si tratta del terzo acquisto a disposizione di coach Perillo.

Cresciuto sportivamente nella vecchia Latina Pallanuoto, Schettino muove i primi passi tra i grandi con la calottina dei pontini, facendo il suo debutto nel campionato di A2 a soli 15 anni con coach Tofani nella stagione 2015/16. In contemporanea alle categorie giovanili, il duttile attaccante trova continuità in prima squadra, disputando un biennio in cadetteria sempre a Latina. Nella stagione 18/19 l’approdo alla Rari Nantes Frosinone nel campionato di serie B, dove al termine della stagione figurerà come secondo miglior marcatore della squadra, con i ciociari autori di un campionato di vertice, terminato al terzo posto. La stagione successiva il passaggio alla Latina Pallanuoto. Nell’estate del 2020 il trasferimento alla President Bologna, con cui vince il campionato di Serie B e la salvezza nella stagione successiva in A2. L’ultimo biennio è stato sempre vincente, con la conquista della Serie B con i colori della Rari Nantes Bologna.

“Per me è un piacere tornare nella città dove sono nato e cresciuto – racconta Schettino – Mi ha convinto il progetto del Centro Nuoto Latina, alla quale mi unirò nel momento per me più giusto. In questa squadra prevale l’aspetto umano, il senso di appartenenza e i valori della squadra che mi ha trasmesso il presidente Vincenzo Russo. Sono inoltre felice di ritrovare tanti ragazzi con cui ho condiviso tante esperienze in passato. Ho seguito la squadra lo scorso anno, vedendo il lavoro fatto da coach Perillo, con la squadra che si mostrava carica e aggressiva anche negli ultimi minuti delle partite. Sono sicuro che ripartendo da questa energia, potremo cercare l’assalto verso le parti alte della classifica. Da parte mia sono pronto a iniziare questo nuovo percorso”.