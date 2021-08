Cerciabella, 2 milioni e mezzo di euro per il nuovo polo per l’infanzia

Un nuovo polo per l’infanzia sorgerà a Cerciabella, località del comune di Cisterna di Latina che è stato l’unico in provincia ad aver ricevuto il finanziamento del Bando Ministeriale per realizzare asili nido, scuole materne o centri polifunzionali per la famiglia.

Il Comune di Cisterna di Latina è risultato ammesso a finanziamento con un importo complessivo di euro 2.500.000,00 il più consistente in provincia di Latina, per il progetto di un polo dell’infanzia, ovvero un sistema integrato educativo finalizzato ad accogliere in un unico plesso scolastico le bambine e i bambini della fascia di età 0-6 anni.

Con Decreto Dipartimentale n. 94222 del 02/08/2021 sono state approvate le graduatorie relative all’avviso del 22 marzo 2021 per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia previsti dall’articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sul lotto di proprietà comunale di 6.500 mq accessibile da via Sandro Pertini, verrà realizzato il polo scolastico della superficie coperta di circa 1.000 mq costituito da due corpi di fabbrica connessi tra loro da uno spazio collettivo in cui saranno condivisi servizi e risorse: uno destinato all’asilo nido (tre sezioni) e l’altro alla scuola materna (tre sezioni) che potranno accogliere complessivamente 140 bambini.

“Grazie al lavoro svolto dai funzionari dell’Area Tecnica – afferma il Commissario Straordinario, Enza Caporale – l’intervento finanziato accrescerà i servizi per l’infanzia e la famiglia dando a Cisterna il suo secondo asilo nido comunale, nonché incentiverà la riqualificazione dell’area limitrofa”.