Zaccheo candidato sindaco, il centrodestra: “Farà ripartire Latina”

Dopo settimane di anticipazioni e confronti interni, Vincenzo Zaccheo è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra per Latina.

La conferma è arrivata in una nota congiunta di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Coraggio Italia, Udc e Rinascimento con Sgarbi.

“Latina merita di tornare ad essere protagonista nel panorama provinciale, regionale e nazionale – afferma il centrodestra -. Un processo gravoso di cui Zaccheo, insieme al vicesindaco espressione di FdI e ad una squadra competente e volta al rinnovamento, incarna – grazie alla sua esperienza e preparazione – il giusto mix tra autorevolezza e professionalità per far rinascere Latina dalle paludi in cui è precipitata. La seconda città del Lazio ha perso la guida amministrativa e territoriale – si legge nella nota – attraverso un’assenza di programmazione, peraltro oggettiva sia sulle infrastrutture sia sulle politiche dei rifiuti, che sugli altri servizi e sui comparti vitali per l’economia; basta dare uno sguardo alla sanità, all’edilizia, all’agricoltura, al commercio, alla cultura, al turismo e alla marina. Con Zaccheo si ha l’ambizione di attrarre gli investimenti privati, di intercettare i finanziamenti pubblici e di valorizzare le peculiarità e le menti brillanti, giovani e non al di là delle appartenenze, affinché Latina, città del razionalismo, torni ad essere un punto di riferimento e una destinazione sicura per il presente e il futuro delle nuove generazioni come avvenne dalla fondazione con lo spirito, i sacrifici e la concretezza dei pionieri e dei coloni”.

Vincenzo Zaccheo e Latina, ovvero un sindaco del recente passato e la città di appartenenza che ha sempre ostentato con orgoglio.

La competizione elettorale, in vista del voto in programma il 4 ottobre, si fa sempre più interessante.