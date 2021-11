Ceriara, inaugurazione della nuova palestra polivalente

La cerimonia di inaugurazione della nuova palestra polivalente di via Alcide de Gasperi di Ceriara, si svolgerà domani, lunedì 8 novembre, alle ore 10:30.

Sono inviati a partecipare, le classi dell’IC San Tommaso d’Aquino con sede a Ceriara, le associazioni sportive.

In una nota Anna Maria Bilancia, sindaco, afferma: “Un’importante notizia sia per il quartiere che per l’intera città, perché chiude una storia durata anni e diatribe, arricchendola di un luogo e di un servizio di rilevante utilità sociale, colmando le carenze e offrendo una struttura coperta pienamente funzionale alle attività motorie della scuola ma anche degli allenamenti delle società sportive. Ad oggi ripartire in sicurezza, oltre a garantire ai nostri alunni e ai nostri atleti distanziamenti e mascherine, significa anche poter regalare loro importanti momenti di crescita e sviluppo sociale, in spazi più numerosi, più ampi e soprattutto protetti”.