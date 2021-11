Metodo Bilanciamo, Giulia Biondi presenta il manuale bestseller

Giulia Biondi, dottoressa in biologia della nutrizione e docente di alimentazione, presenterà lunedì 8 novembre il suo manuale bestseller “Cambia la tua vita con il metodo Bilanciamo”.

Il libro pubblicato da Newton Compton è ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti in Italia.

L’evento, in cui la rinomata dott.ssa pontina Biondi svelerà al pubblico come restare sempre in forma, si terrà alle 17.30 presso la sala congressi dell’Hotel Europa, in via Emanuele Filiberto 14. Con l’autrice dialogherà il giornalista Fabio Benvenuti. L’ingresso in sala sarà limitato alle normative di sicurezza anti Covid.

“Cambia la tua vita con il metodo Bilanciamo” è l’unico metodo scientifico che ti insegnerà a mangiare, non facendo mai più una dieta, restando in salute e felice, nel corpo che vuoi, senza privarti di nulla”.

Il Libro

Mangiamo da quando abbiamo memoria, e la nostra vita ruota intorno al cibo: colazione, pranzo, cena, merende, spezza-fame e spuntini annessi, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti gli anni. Ma a volte è proprio l’abitudine il pericolo numero uno dell’alimentazione. E spesso, è inutile negarlo, siamo convinti che ci manchi il tempo per preparare cibi più sani.

Il risultato è che la maggior parte dei disturbi che affrontiamo sono frutto di un’alimentazione scorretta e sbilanciata. Ma cosa significa bilanciare? Stiamo parlando di calorie? Di tipologie di nutrienti? Di pranzi e cene nella stessa giornata? E come si può stimare il fabbisogno individuale? Giulia Biondi, esperta di Educazione alimentare, ha sviluppato il metodo Bilanciamo, per imparare a mangiare in modo sano e consapevole, adattando la nutrizione al proprio stile di vita. Nessun alimento proibito, poche e semplici regole e tantissime ricette veloci e semplici da realizzare, equilibrate dal punto di vista nutrizionale e davvero gustose. Perché il cibo buono è quello che fa bene alla salute, ma anche al palato! E allora perché aspettare? Non resta che cominciare a sfogliare le pagine per dire addio per sempre a diete inutili e faticose. Perché conoscere il cibo vuol dire saper mangiare e saper mangiare significa stare bene ogni giorno.

L’autrice

È laureata in biologia della nutrizione con doppia specializzazione in nutrizione clinica e in scienza dell’alimentazione dietetica applicata e fabbisogni nutrizionali degli sportivi. È docente e relatrice nel Lazio per conto del CONI, per la Fondazione Bio Campus all’Istituto Tecnico Superiore delle nuove tecnologie per il Made in Italy e per il Centro Europeo di Studi Manageriali. Esperta di educazione alimentare, tutta la sua vita ruota attorno al mondo della nutrizione umana.

Per maggiori informazioni: bilanciamo.com