Champions League 2022: guida agli ottavi di finale

La Champions League 2022 entra nel vivo con l’inizio della fase ad eliminazione diretta. A partire dal 15 febbraio, infatti, sono in programma gli ottavi di finale della prestigiosa competizione continentale. Le otto squadre più forti d’Europa si scontreranno, nelle partite di andata e ritorno, fino alla metà di marzo, quando saranno decretati club che passeranno ai quarti.

Se non vedi l’ora di guardare le partite della tua squadra preferita, sui canali classici o sulle piattaforme streaming come PirloTV, abbiamo preparato un guida sulla Champions League 2022 ed in particolare sugli imminenti ottavi di finale. Ecco tutte le informazioni sui match, sulle date e sui club che si contenderanno l’ambito passaggio ai quarti di finale.

Le squadre che giocheranno gli ottavi

Dopo il completamento della fase a gironi, le squadre che si sono guadagnate il diritto di accedere alla fase degli ottavi sono 16. Tra queste le italiane sono due: l’Inter di Inzaghi, attualmente in testa al campionato, e la Juventus di Allegri che dopo un andamento deludente in Serie A cerca il riscatto in Europa. Ecco la lista completa dei club:

Inter;

Juventus;

Manchester United;

Real Madrid;

Sporting CP;

Manchester City;

Paris Saint-Germain;

Salzburg;

Bayern Monaco;

Liverpool;

Chelsea;

LOSC Lille;

Villarreal;

Benfica;

Ajax;

Atlético Madrid.

Le date degli ottavi 2022: quando si giocano le partite

Come anticipato, gli ottavi 2022 si disputeranno a partire dal 15 febbraio e si concluderanno con l’ultima partita del turno di ritorno il 16 marzo. Successivamente, il 18 marzo ci sarà il sorteggio che deciderà quali saranno gli incontri dei quarti di finale, che saranno in programma a partire dal 5 aprile. Tutte le partite inizieranno alle ore 21.00 CET. Ecco le date in dettaglio.

Martedì 15 febbraio

Sporting CP – Manchester City;

Paris Saint-Germain – Real Madrid.

Mercoledì 16 febbraio

Salzburg – Bayern Monaco;

Inter – Liverpool.

Martedì 22 febbraio

Chelsea – LOSC Lille;

Villarreal – Juventus.

Mercoledì 23 febbraio

Benfica – Ajax;

Atlético Madrid – Manchester United.

L’Inter ci prova contro i Reds

Non si annuncia un turno facile quello dei nerazzurri, chiamati ad affrontare il Liverpool, che sta vivendo una buona stagione in Premier League (attualmente è al secondo posto dietro al Manchester City). La squadra guidata da Jurgen Klopp potrà contare sulle sue stelle, Mohamed Salah e Sadio Mané, per mettere in crisi l’Inter. Sebbene siano stati entrambi impegnati nella Coppa d’Africa – ed entrambi in finale con la rispettiva nazionale – torneranno sicuramente a disposizione per le partite contro la squadra milanese.

Per l’Inter invece arrivano brutte notizie per quanto riguarda la disponibilità di Nicolò Barella, elemento importante del centrocampo. A seguito dell’espulsione rimediata nell’ultimo turno della fase a gironi, contro il Real Madrid, il giocatore è stato sanzionato con due giornate di squalifica che lo rendono non convocabile per le partite contro il Liverpool.

Simone Inzaghi potrà però costruire una formazione attingendo ai nuovi acquisti del mercato di gennaio, Felipe Caicedo e Robin Gosens, che infatti sono stati inseriti nella lista dei giocatori per la Champions.

La Juventus punta tutto sulla Champions

Dalle parti di Torino, l’andamento sotto le aspettative in campionato ha portato la società ed i tifosi a puntare sulla Champions League per riscattare la stagione. Gli avversari dei bianconeri si annunciano sulla carta più abbordabili rispetto a quelli dell’Inter, ma in questo sport non bisogna mai sottovalutare l’avversario. Per questo Allegri cercherà di costruire una squadra capace di passare il turno contro il Villarreal grazie anche ai nuovi acquisti del mercato di gennaio.

In particolare, a fare la differenza potrebbe essere Dusan Vlahovic, considerato uno dei giocatori più forti in Europa in questo momento (attualmente ai vertici della classifica marcatori) e pagato ben 75 milioni di euro. Anche Denis Zakaria è stato inserito nella lista Champions e potrà fare la differenza contro gli spagnoli.

Turni difficili per PSG e Manchester United

Per il Manchester United di Cristiano Ronaldo non è buon momento a causa degli scarsi risultati in campionato. Contro l’Atletico farà affidamento sul suo campione per passare il turno e salvare la stagione.

Non sarà una partita facile anche quella del Paris Saint-Germain e non solo perché si troverà di fronte il Real Madrid, attualmente al vertice della Liga. La squadra di Pochettino sta vivendo un momento di crisi culminato con l’eliminazione dalla Coppa di Francia agli ottavi, un risultato deludente che ha iniziato a mettere in discussione la corazzata parigina.

Sull’allenatore pesa come un macigno la possibilità – piuttosto concreta – di un esonero (per il successore si parla di Zinedine Zidane). Non se la passano meglio i supercampioni del club, a partire da Messi, criticato da stampa e tifosi: basterà il valore tecnico e l’esperienza della rosa per superare il Real?