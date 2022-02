Crisi, la mossa vincente è la partnership. La strada del gambling

In un contesto negativo e difficile come quello che stiamo vivendo, unirsi e allearsi tra aziende dello stesso settore e o di segmenti diversi diventa fondamentale. Per contrastare gli effetti della pandemia, infatti, bisogna fare squadra, mettere in comunione il sapere, offrire ognuno la sua peculiarità.

Lo hanno capito da tempo nel mondo del gambling, uno dei settori più colpiti dal Covid 19. Lo hanno capito bene anche in Italia: da un lato la Tuko Productions, famoso provider di gioco per casinò online, dall’altro invece la Espresso Games, società di programmazione e sviluppo di giochi.

Da settembre dello scorso anno i due brand si sono messi insieme, per cercare nuovi titoli, nuove piattaforme e nuove potenzialità. “Siamo felici di essere di poter rafforzare la nostra presenza nel mercato italiano e la diffusione dei nostri giochi da casinò esclusivi grazie ai nostri partner e amici di Tuko Productions”, ha spiegato Tiziana Cannizzaro, direttrice commerciale di Espresso Games, commentando la notizia. Parole positive anche quelle del direttore commerciale di Tuko, Vincenzo Tancredi, che pone l’accento sulla nuova rete di operatori che adesso potrà beneficiare di giochi esclusivi, creati a misura di utente.

Uno degli esempi più vincenti di partnership tra aziende è anche quella che vede protagonista un operatore leader del gambling come 888 Casino. Dal 2013 infatti questa piattaforma ha incorporato al suo interno l’offerta del portfolio della Evolution Gaming mentre dal febbraio 2021 ha messo le mani anche sul pacchetto di Playtech. Una mossa cruciale per offrire ai suoi utenti un’offerta di casinò dal vivo di grandissimo livello, ampia e variegata, vicina quindi ai gusti e agli interessi di tutti.

I due marchi che abbiamo citato hanno prodotti di alto livello come la Lightning Roulette, creazione della Evolution Gaming, oppure la Quantum Roulette, firmata invece da Playtech. Stiamo parlando di due moltiplicatori con lo stesso formato di gioco, capaci di distinguersi dagli altri e dai competitors grazie al jackpot casuale che offrono. Il sistema è facilmente intuibile: in ogni sessione si dà la possibilità di moltiplicare la scommessa e di vincere tra le 50 e le 500 volte l’importo appena speso.

Bonus, vincite, giocabilità, senza perdere di vista però il gioco responsabile e sicuro. 888 Casino mette infatti in campo la tecnologia e il digitale anche per scopo informativo e per mantenere aggiornati i propri giocatori su strumentazioni, abitudini negative e comportamenti da evitare.