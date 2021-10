Ciclismo, De Santis e De Amicis conquistano il Memorial Fulvio Fiormonti

Domenica 10 ottobre 2021 è andato in scena il primo“Memorial Fulvio Fiormonti” organizzato dall’omonimo team.

La gara numero dieci ha regalato uno splendido tracciato per le vie di Priverno con gli atleti che sono stati suddivisi come ogni domenica, in due partenze differenti per garantire omogeneità sportiva durante le competizioni.

“Una gara avvincente e ben gestita grazie all’organizzazione del Fiormonti Team che ha voluto dedicare alla memoria di Fulvio questo primo Memorial – commenta Michele Romaggioli responsabile del ciclismo Opes. Ringrazio tutti i presenti e ringrazio il comitato provinciale Opes Latina che investe nel settore ciclistico a testimonianza di quanto questo sia in continua ascesa sul territorio”.

A dominare la prima partenza è stato De Santis Matteo del Team Nardecchia Montini che conquista il primo posto sul podio. Dietro di lui, Piersanti Claudio del team Fiormonti e terza piazza per Chialastri Marco del Bike Lab Team Astolfi.

Vince su tutti nella seconda partenza De Amicis Fabrizio del Peloso Team. Secondo sul podio Battisti Gianluca del Terracina Cycling, mentre il terzo gradino va a Fraiegari Massimiliano del Fiormonti Team.

“Anche stavolta una tappa ben pensata e ben organizzata – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – Il settore ciclistico Opes rappresenta un appuntamento costante ed ormai radicato che non solo offre spazio e divertimento ai tanti amatori che vi prendono parte, ma sa intrattenere e coinvolgere i territori di riferimento di ogni gara, registrando sempre ottimi risultati e risposte positive”.

Il percorso di gara con partenza del serpentone colorato da via Prof. Antonio Caradonna, è proseguito poi in via Madonna delle Grazie, SS ex 156, S.P. Marittima Seconda, (via Marittima di Mezzo Agosto), con il rientro su via Antonio Caradonna. Sono stai oltre settanta i ciclisti che si sono dati battaglia in questi 66 km divisi in sei giri ciascuno.

Di seguito i piazzamenti di categoria di domenica 10 ottobre 2021 per ordine di arrivo.

Categoria rossa – fino a 37 anni: Primo Piersanti Claudio Asd Fiormonti, secondo Chialastri Marco della Bike Lab – Team Astolfi e terzo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina. A seguire Cardinale Ugo Asd Peloso Team, Picozza Gianpiero Il Gatto E La Volpe, Valentino Vincenzo Team Nardecchia Montini, Di Prospero Enzo Team Nardecchia Montini, Papa Antonio Il Gatto E La Volpe, Orlacchio Antonio Asd Veloteam Latina, Del Signore Fabrizio Team Nardecchia Montini, Catalin Rosariu Il Gatto E La Volpe.

Categoria blu – dai 38 anni in poi: De Santis Matteo Team Nardecchia Montini, Saccucci Francesco Team Nardecchia Montini, Bencivenga Alfredo Asd Center Bike, Cellini Angelo Asd Terracina Cycling, Pantoni Manuel Asd Team Cmax, Montini Stefano Team Nardecchia Montini, Polidori Mattia Asd Fiormonti, Cartolano Domenico Bike Lab – Team Astolfi, Guratti Fabio Asd Veloteam Latina.

Categoria verde – fino ai 49 anni: Primo Battisti Gianluca Asd Terracina Cycling, secondo Negri Stefano Asd Drago On Bike, terzo Greco Giuseppe Asd Veloteam Latina e quarto Bonesi Marco Asd Nettuno.

Categoria gialla – da 50 a 57 anni: Primo Fraiegari Massimiliano Fiormonti, seguito da Pezza Marco Asd Terracina Cycling, Dandini Arturo Asd Peloso Team, Battisti Orlando Asd Peloso Team, Marsura Federico Asd Drago On Bike, Sambucci Sandro Il Gatto E La Volpe, Cibati Massimiliano Asd Nettuno.

Categoria nera – dai 58 anni in su: Primo De Amicis Fabrizio Asd Peloso Team, seguito da Serafini Alberto Asd Peloso Team, Moriconi Pasquale, Asd Peloso Team, Leggeri Giorgio Team Nardecchia Montini, Nardecchia Giuseppe Asd Veloteam Latina, Ramoni Massimiliano Asd Veloteam Latina.

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti del circuito ciclistico “Giro dell’Agro Pontino” sul sito www.opeslatina.it e seguendo i canali Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.

Tutte le foto ufficiali sono a cura di Foto4Go.