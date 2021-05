Invictus: premio consegnato alla moglie di Nardi. Seconda edizione, la cinquina finalista

La seconda edizione del Premio letterario sportivo Invictus entra nel vivo. Alla Biblioteca Comunale Adriana Marsella è stata annunciata la cinquina dei titoli finalisti che si contenderanno il Premio Invictus dedicato ai libri di sport usciti nel 2020.

Ecco i 5 titoli finalisti:

– La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci)

– Le canaglie di Angelo Carotenuto (Sellerio)

– Con la testa e con il cuore di Alberto Cova (Sperling&Kupfer)

– Steffi Graf. Passione e perfezione di Elena Marinelli (66thand2nd)

– Donne in bicicletta di Antonella Stelitano (Ediciclo)

Nei prossimi giorni sui canali social del premio sarà possibile conoscere meglio i titoli e gli autori. Si tratta di una cinquina completa che rappresenta pienamente il mondo della scrittura sportiva con autrici e autori di primo piano che spaziano tra vari sport e colgono pienamente il senso del Premio, non limitandosi a un semplice racconto o a una cronaca di gesta sportive ma, andando oltre, ricercando cioè un racconto sociale e di vita.

Presentata anche la giuria d’onore con la presenza del Presidente di giuria Davide Tizzano (oro olimpico a Seoul 1988 e Atlanta 1996 e direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia). Tra i nuovi giurati troviamo l’ex pallavolista Maurizia Cacciatori e i giornalisti Stefano Bizzotto e Massimo Caputi infine un giurato “storico” come Xavier Jacobelli, direttore di Tutto Sport.

Grande commozione per la consegna del Premio Invictus nelle mani di Daniela Morazzano. La moglie dell’indimenticato Daniele Nardi, vincitore con La via perfetta (Einaudi) della prima edizione, è stata premiata da Enza Caporale commissario straordinario della città di Cisterna di Latina: “Avrei preferito che oggi ci fosse qui lui a ritirare questo premio, grazie a tutti” – commenta la signora Nardi.

Al termine dell’evento sono stati donati alla biblioteca i libri finalisti dell’edizione 2021 e il vincitore dell’edizione 2020.

Appuntamento a Cisterna di Latina giovedì 9 settembre quando, finalmente in presenza, verranno annunciati il vincitore e le menzioni speciali.

Invictus prevede cinque premi in denaro: 5.000 euro per il primo classificato. 1.500 euro per il secondo e il terzo e due menzioni d’onore da 500 euro per il quarto e il quinto classificato. Il vincitore sarà presente anche al Salone del libro di Torino in occasione di un evento che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre e in cui verrà presentata l’edizione 2022.