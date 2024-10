Ciclismo Opes, a Pontinia trionfano Madaluni e Quaglia

Si conclude con successo il Trofeo Anzio Bike, 18esima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2024 che si è tenuta domenica 13 ottobre a Pontinia.

A conquistare il podio in prima partenza è stato Luca Madaluni della asd Terracina Cycling, mentre in secondo avvio ha trionfato Marco Quaglia della Polisportiva Etrusca.

“Conclusa anche la penultima tappa del circuito dell’Agro Pontino Opes con una bellissima gara organizzata dalla asd Anzio Bike – commenta la Commissione Ciclistica Opes – il presidente Leano Colaceci si è impegnato al massimo per la buona riuscita della manifestazione.”

1^ partenza

Gara molto veloce dove a farla da padrone è l’azione dirompente di Luca Madaluni, che al secondo giro rompeva gli indugi e si involava in un’azione solitaria che lo portava fino all’arrivo suggellando con la vittoria una gara impeccabile. Il gruppo dietro ha tentato in più riprese di ricucire i gap ma senza successo.

Classifica categoria rossi: primo Mattia Paletti del Team Nardecchia Montini, secondo Giulio De Luca della asd F.lli dell’Aguzzo e terzo Alessio Persichilli della asd Fiormonti Team.

Classifica categoria gialli: primo Antonio Orlacchio della asd Veloteam Latina, secondo Marco Benedetti della asd Ifi Bike e terzo Fabrizio Del Signore della asd Anzio Bike.

Classifica categoria celesti: primo Luca Madaluni della asd Terracina Cycling, secondo Gianluca Battisti del Team Nardecchia Montini e terzo Leano Colacei della asd Anzio Bike.

2^ partenza

Come nelle ultime gare anche questa è stata durissima, subito dopo il via fin dai primi metri molto veloce ed un continuo scatto per portare via la fuga. In molti hanno provato ad uscire dal gruppo, ma gli attacchi sono stati sempre prontamente richiusi dal plotone fino all’azione decisiva, che vedeva evadere dal gruppo cinque uomini i quali riuscivano a prendere un vantaggio tale da assicurargli l’arrivo. Il quintetto era composto da quattro atleti categoria blu e uno categoria nero e vedeva arrivare all’arrivo Marco Quaglia della Polisportiva Etrusca. A questo punto la volata del gruppo vedeva interessati per la vittoria solo gli atleti della categoria verde, che riusciva a vincere Gianluca Sarrecchia della asd Drago On Bike.

Classifica categoria verdi: primo Gianluca Sarrecchia della asd Drago On Bike, secondo Alessandro Violetta della asd Peloso Team e terzo Marco Farozza della asd Terracina Cycling.

Classifica categoria blu: primo Marco Quaglia della Polisportiva Etrusca, secondo Giovanni Campion del Team Morichini Campion e terzo Claudio Piersanti della asd Fiormonti Team.

Classifica categoria neri: primo Salvatore Di Mario della asd Peloso Team, secondo Massimo Peloso della asd Peloso Team e terzo Giuseppe Conte del Team Morichini Campion.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com