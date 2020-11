Circeo, siglato l’accordo per le “Ciclovie del sole”: una pista ciclabile nel Parco nazionale

Una pista ciclabile a San Felice Circeo nel Parco nazionale che prosegue verso Terracina. Chiuso l’accordo del Comune con il Parco nazionale del Circeo per un intervento, “Ciclovie del sole“, a beneficio di tutta la cittadinanza e dei turisti.

Un nuovo step dopo lo sviluppo di un piano per la creazione di un sistema di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici sul territorio, mettendo le basi per una futura mobilitysharing.

“E’ un’opera di completamento della pista ciclabile di via Terracina – ha spiegato Monia di Cosimo, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici – fornirà un importante servizio in quella zona, andando incontro alle esigenze di una viabilità sicura e sostenibile della nostra comunità. In questa maniera, verrà creato un percorso strategico di collegamento con il Parco, favorendo anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti”.

“Le ‘Ciclovie del Sole’ – ha continuato – prevede due macrotratte, due lotti funzionali indipendenti per i quali è previsto un investimento di 925.000 euro per il primo e 1.265.000 euro per il secondo. L’intervento sarà finanziato al 50% dal Parco Nazionale del Circeo, grazie ai fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre l’altra metà sarà coperta con risorse proprie dal Comune di San Felice Circeo, in qualità di soggetto attuatore.”

“L’Amministrazione – ha sottolineato Fabio Beccari, delegato del sindaco ai Lavori pubblici – sta investendo moltissimo sulle piste ciclabili, considerato anche il progetto per la riqualificazione del lungomare presentato alla Regione Lazio che prevede un tracciato da Piazzale Gianpaolo Cresci fino a Colonia Elena”.