Rocca Massima, malore durante la passeggiata: morto Antonio Palazzo

L’ultima passeggiata sui monti intorno a Rocca Massima. E’ morto così Antonio Palazzo, 67 anni, di Cisterna, facendo quello che più amava insieme al figlio. Il cacciatore all’improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. Attimi di paura per il figlio che subito ha chiamato i soccorsi.

Quando gli operatori sanitari del 118 lo hanno raggiunto, con una eliambulanza, però, per lui non c’era più nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Anche un ex agente di polizia locale che si trovava a camminare nella località “delle pietre” aveva tentato di aiutarlo.