Cisterna, aperte le iscrizioni al settimo concorso “Una poesia per Giulia”

Sono aperte le iscrizioni a “Una poesia per Giulia”, edizione 2022, il prestigioso concorso letterario biennale dedicato a Giulia Brignone, ragazza solare che amava la musica e scriveva poesie, vittima di un incidente stradale il 6 settembre 2009 all’età di 22 anni.

Il concorso è promosso dall’Accademia Giulia Brignone, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, ed è riservato a tutti coloro che amano la poesia e che vogliono cimentarsi nell’arte della scrittura. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque: studenti, lavoratori, impiegati, pensionati, ed altri.

Si può partecipare con una propria poesia o un pensiero, a tema libero, in rima o in prosa, in lingua italiana o in vernacolo, da trasmettere utilizzando il modulo presente sul sito www.unapoesiapergiulia.org entro il 31 ottobre 2022 indicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, età, professione, e-mail. Le composizioni possono essere edite, inedite, o già premiate in altri concorsi. Alla poesia prima classificata andrà in premio un brillante puro di 0,23 carati, colore f, certificato, cui si aggiungeranno premi di seconda e terza categoria con targhe e pergamene.

Il premio straordinario per la migliore poesia in vernacolo è costituito da un brillante puro di 0,23 carati, colore f, certificato.

In via eccezionale le poesie potranno essere recapitate anche a mezzo posta tradizionale all’indirizzo: Accademia Giulia Brignone – Via Enrico Toti n. 24 – 04012 Cisterna di Latina (LT).

Ogni concorrente potrà inviare al massimo due composizioni, una in lingua italiana e l’altra in vernacolo. Per aggiornamenti è possibile consultare la pagina facebook “Accademia Giulia Brignone”, dove verranno anche resi noto luogo e data della cerimonia di premiazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail mar.bri@libero.it, oppure telefonicamente ai numeri 06 960 8188 e 338 3984172.