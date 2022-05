Cisterna, arrestato 59enne per furto e ricettazione

Un 59enne è stato arrestato a Cisterna di Latina e condannato a sei anni di reclusione, gravato da provvedimento di cumulo pene in ordine ai reati di furto aggravato, ricettazione e violazione della normativa concernente gli stupefacenti.

La Polizia di Stato – Questura di Latina, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. Nella circostanza i poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina, rintracciato l’uomo in quel centro cittadino a seguito di una specifica attività investigativa, lo hanno accompagnato in Ufficio per gli adempimenti di rito e successivamente tradotto presso l’Istituto Penitenziario di Pescara ove espierà la pena di anni 5, mesi 10 e gg. 29 di reclusione.