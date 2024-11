Cisterna, completata la riqualificazione dell’area mercatale di viale delle Province

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale di viale delle Province a Cisterna, progetto finanziato dalla Regione Lazio con 200mila euro, il punteggio più alto ottenuto in tutto il territorio regionale.

Gli interventi, frutto di un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, hanno riguardato l’adeguamento igienico-sanitario e la sicurezza degli spazi: pavimentazione resinata antiscivolo per gli stand alimentari, nuove caditoie per la raccolta delle acque, lavandini, colonnine elettriche, illuminazione a LED, servizi igienici efficientati e potenziamento di parcheggi dedicati a donne in gravidanza e persone con disabilità. È stata inoltre predisposta un’area giochi con pavimentazione antitrauma e realizzata una segnaletica pedonale per migliorare la fruibilità.

Nei prossimi giorni si darà il via ai servizi mercatali con l’attivazione di un sito web dedicato, un gazebo info-point e spazi per eventi e promozione di prodotti locali.

«Questo mercato – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – è un punto di riferimento commerciale e sociale per Cisterna e le comunità limitrofe. L’intervento garantirà agli operatori efficienza e sicurezza, offrendo al contempo comfort e qualità ai consumatori».