Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri a Cisterna di Latina: aveva in casa circa 4kg di droga.

Lo hanno scoperto i militari della locale, al termine di un servizio antidroga. Perquisita la casa, i carabinieri hanno trovato 2,5 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento: tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo in tribunale.