Il fornaio storico di Formia, Giovanni Paone conosciuto come Giuvann d Cenc, ha festeggiato 100 anni.

In suo onore è stata celebrata una messa nella chiesa di Sant’Erasmo e poi tutti in piazza Sant’Anna per un brindisi. Attorniato dall’affetto dei propri cari e dagli amici del quartiere, Giovanni ha brindato anche insieme al sindaco di Formia, Paola Villa.

A Giovanni, dall’amministrazione, l’augurio della città a… “sfornare altri cento anni”.