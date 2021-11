Cisterna, disagi al Cup: sopralluogo da parte del sindaco

Disagi al Cup (Centro unico di prenotazione) del Poliambulatorio di Cisterna.

Il sindaco Valentino Mantini ha voluto constatare quanto sta accadendo recandosi personalmente nella struttura di via Monti Lepini insieme al direttore del Distretto Sanitario ASL LT1, Belardino Rossi.

In una nota il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, commenta: “Il disagio è davvero grave. Ci sono persone che attendono per ore senza poi riuscire ad effettuare il prelievo del sangue o la prenotazione della visita medica. Tra loro ci sono persone con patologie importanti che debbono attendere esposti anche al maltempo di questi giorni.

Mi sono informato presso il direttore del Distretto 1 e con la responsabile del settore infermieristico, che ringrazio per aver preso parte al sopralluogo, sulle cause del problema.

All’origine di tutto, le operazioni di installazione del nuovo sistema CUP per la gestione delle prenotazioni di esami e visite. Un sistema che garantirà più efficienza e maggiore sicurezza anche contro gli attacchi informatici, come quello avvenuto lo scorso agosto ai danni della Regione Lazio”.

“Le operazioni per completare la sostituzione e il test del software – conclude Mantini – dureranno ancora per qualche giorno durante i quali si cercherà di garantire prioritariamente i prelievi urgenti come l’emocromo per i pazienti sottoposti a chemioterapia e la terapia anticoagulante orale (TAO)”.