Nuovo ospedale di Latina, presentato il progetto

Presentato il progetto del nuovo Ospedale di Latina, presso la sala conferenza del Ce.r.s.i.te.s della Sapienza Università di Roma – Polo di Latina.

Il Nuovo Ospedale di Latina, su cui è previsto un investimento di circa 300 milioni di euro fra Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Regione Lazio, potrà contare su 536 posti letto, per una superficie totale di 70 mila metri quadri. Sarà suddiviso per aree funzionali, su tre piani.

Le aree funzionali saranno: la Diagnostica per immagini, il Blocco operativo, Diagnosi e Cura, Area critica-Emergenza-Urgenza, Materno-infantile, Punto nascita, Area Chirurgica, Area Medica, Degenza Detenuti, Area Diurna.

I posti letto, nel dettaglio, saranno: 424 per la degenza ordinaria, 16 per la degenza psichiatrica, 4 per la degenza dei detenuti, 24 day hospital, 22 day surgery e 46 posti di terapia intensiva.

La costruzione del nuovo Ospedale contribuirà ad ampliare la rete dei servizi del Sistema sanitario regionale e avrà un notevole impatto sul territorio della Città di Latina e per l’intera provincia, garantendo la prossimità dei servizi e la qualità della degenza per i cittadini.