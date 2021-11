Il Movimento Forum per Aprilia rinnova il proprio Direttivo

Ambiente e Mobilità: Il Forum per Aprilia sostiene le battaglie che l’Amministrazione Civica sta conducendo per evitare ulteriori servitù ambientali sul nostro territorio, dovuti ad ulteriori impianti impattanti come le discariche in quanto il carico che sosteniamo è già notevole. Anche per questo, nelle periferie dobbiamo incentivare il percorso per la riqualificazione igienico-sanitaria. Guardando invece più verso il nucleo urbano dobbiamo favorire la crescita di una Città “green”, valorizzando le aree verdi presenti sul territorio, connettendole tra di loro, adoperando scelte aderenti alla realtà e alle possibilità concrete di miglioramento del verde cittadino, a cominciare dagli ingressi della Città. Così ancora una volta il nuovo Direttivo ha deciso di mantenere alto l’impegno riguardo la cura dell’ambiente, tenendo bene a mente le sfide che l’innovazione ci propone con la rivoluzione delle emissioni zero, la mobilità green con la creazione e l’estensione di nuove piste ciclabili, le isole pedonali, le cosiddette “zone 30”, gli esempi delle Città dei “15 minuti”. Aprilia è ormai da tempo una Città in forte espansione e l’attenzione verso la mobilità tra centro e periferia è sempre più urgente. Con l’estendersi dei confini cittadini e l’idea di mobilità che vede nuove forme di spostamento guidare il futuro globale, non possiamo dimenticare quanto questa tematica si ripercuota fortemente nella vita dei cittadini. Su questo tema ci giochiamo il futuro nostro e delle prossime generazioni.