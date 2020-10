Cisterna, entra nel bar con un coltello per prendere 2 birre: arrestato

Entra in un bar di Cisterna armato di coltello per farsi dare due birre. E’ accaduto ieri pomeriggio, quando l’uomo si è introdotto in un circolo privato di via Appia Nord e, sotto lo sguardo attonito della titolare, dopo aver prelevato le bevande alcoliche dal frigorifero, ha tentato di allontanarsi senza pagare.

La donna, impaurita, non ha reagito, ma un avventore del circolo ha tentato di fermare il malvivente il quale lo ha minacciato con il coltello. Poco dopo sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Cisterna, allertati da alcuni presenti, che hanno bloccato e disarmato lo straniero.

Il 44enne, di origini nigeriane, è stato arrestato per rapina impropria.