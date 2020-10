R11 Simonetta, stop agli allenamenti del settore giovanile

L’R11 Simonetta, nota realtà calcistica pontina, ufficializza la sospensione degli allenamenti del settore giovanile a tutela del vivaio della società.

Una situazione complessa che abbraccia l’intero settore sportivo e che colpisce tantissimi atleti, privati ancora una volta della possibilità di poter svolgere attività fisica.

La struttura di via dei Volsci, gemellata con l’Atalanta Calcio, si adegua a questo ennesimo sviluppo della situazione, come spiega una nota rilasciata dalla società: “In questi mesi abbiamo adeguato la nostra struttura e i nostri allenamenti in base alle indicazioni e avevamo ulteriormente modificato i protocolli di allenamento con l’ultimo DPCM con la consapevolezza di poter utilizzare l’allenamento individuale all’aperto per continuare a far allenare in sicurezza i nostri giovani calciatori. Tuttavia – precisa la società pontina – in virtù di comunicazione di vario titolo e confrontandoci anche con altre società calcistiche, abbiamo deciso di sospendere da oggi tutti gli allenamenti in attesa di una nuova comunicazione ufficiale da parte della LND. Comprendiamo il disagio e anche la voglia di continuare a svolgere attività fisica – concludono – ma in questo periodo così mutevole dobbiamo adeguarci a questo ennesimo sviluppo della situazione augurandoci che questo blocco potrà essere molto limitato nel tempo”.