Rissa in centro a Latina, denunciati due noti pregiudicati

Due noti pregiudicati del capoluogo pontino sono stati denunciati dalle autorità giudiziarie per la rissa di lunedì scorso avvenuta in pieno centro a Latina.

I fatti si sono svolti di fronte al bar Old Tom Cafè, in Piazza del Mercato, dove a seguito di una segnalazione, la polizia è intervenuta per placare la mischia. Prima dell’arrivo della polizia, i coinvolti sono riusciti a dileguarsi.

A seguito delle indagini degli uomini della Questura, che hanno comunque identificato alcuni ragazzi presenti in quel momento e raccolto le testimonianze dei giovani presenti, sono stati denunciati per rissa e lesioni, R.D. classe 1982, e M.M. classe 1981, quali autori dell’aggressione avvenuta nei confronti di alcuni giovani, colpiti a calci e pugni.

Tempestiva la precisazione del titolare del noto bistrò Andrea Fanti, che già lunedì stesso aveva preso le distanze dai fatti accaduti: “In merito ai fatti avvenuti nelle immediate vicinanze del nostro locale, prendiamo le distanze da quanto accaduto che risulta totalmente estraneo alla nostra attività. Torno a ribadire che prima di ogni cosa ci sono sicurezza e tranquillità nel vivere la quotidianità, specie in questo particolare momento. Chiediamo quindi a tutti di attenersi al massimo rispetto delle regole emanate dalle autorità. Ringraziamo come sempre i nostri clienti che ci vengono a trovare ogni giorno e insieme a loro vogliamo che si porti avanti quel senso di familiarità nel vivere la nostra realtà”.