Cisterna, gruppi consiliari e commissioni. Solidarietà del sindaco alla CRI

Procede spedita l’amministrazione comunale di Valentino Mantini verso la piena operatività.

Nella sua seconda seduta di Consiglio Comunale sono state costituiti i gruppi consiliari con relativa nomina dei capigruppo e dei membri delle sei commissioni consiliari permanenti.

Ha aperto i lavori, trasmessi in streaming e con l’ausilio dell’interprete LIS, il Presidente del Consiglio Quirino Mancini.

Nel suo intervento, il sindaco, a nome dell’intero Consiglio, ha espresso profonda e totale solidarietà ai volontari della sede della Croce Rossa Italiana ribadendo che l’assise condanna fermamente l’atto vandalico.

Ha poi ringraziato i cittadini di Cisterna che sono tra coloro che in gran numero si sono sottoposti al vaccino. Il confronto con il Prefetto e i responsabili ASL è costante sugli interventi di contenimento della nuova ondata di Covid e ha annunciato la ferma volontà di inaugurare un centro vaccinale presso la sede UCPCI con l’ausilio dei medici di medicina generale e in accordo con la ASL di Latina.

In tema di sanità ha anche comunicato che, essendo in corso l’esame del nuovo atto aziendale della ASL, condizione per il voto favorevole del sindaco di Cisterna sarà il potenziamento dei servizi territoriali a partire dall’apertura h24 del P.A.T.