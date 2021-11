Sonnino, tenta di uccidere i genitori con una motosega

Una motosega per uccidere i genitori, con cui aveva appena litigato. La notte di follia si è consumata a Sonnino, teatro dell’inquietante gesto un 28enne ubriaco, al culmine di una lite nel cuore della notte.

Non appena rincasato, intorno alle 1:30, è iniziata una discussione per futili motivi e subito degenerata in maltrattamenti e minacce di morte, che potevano concretizzati non appena l’uomo ha afferrato e tentato di attivare una motosega.

Quando si scagliato è però contro i genitori, è stato bloccato dai carabinieri delle stazioni di Sonnino, Prossedi e del Norm – Aliquota Radiomobile di Terracina. Nonostante tutto, l’esagitato ha provato ad opporre un’energica resistenza ormai completamente fuori controllo.

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.