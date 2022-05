Cisterna, il ricordo del Sergente Ramadu’ a 12 anni dalla scomparsa

A dodici anni dal tragico giorno in cui, il 17 maggio 2010 durante una missione di Pace ad Herat in Afghanistan, perse la vita il Sergente maggiore di Cisterna Massimiliano Ramadù, è stata organizzata per la giornata di domani una commemorazione in suo ricordo.

L’appuntamento è fissato alle ore 9:30 a Cisterna in piazza XIX Marzo con il raduno e il posizionamento dei rappresentanti delle associazioni d’Arma e combattentistiche.

Alle ore 10 si terrà la santa messa in suffragio del sergente maggiore nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, dopodiché il corteo, con rappresentanti dell’Amministrazione comunale, si sposterà in piazza Amedeo di Savoia, davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre, dove verrà deposta una corona di alloro e verrà ricordato il concittadino scomparso in Afghanistan dodici anni fa.