Comune di Latina, dal PNRR in arrivo 4 milioni contro il caporalato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che andrà a sostenere 37 Comuni italiani con 200 milioni di euro destinati dal PNRR con l’obiettivo di limitare e ‘sconfiggere’ lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Fondi che andranno che saranno destinati anche al Comune di Latina, al quale è stato assegnato un finanziamento di 4 milioni e 363mila euro.

“Arrivano altre importanti risorse per il territorio – spiega il Sindaco Damiano Coletta – e le impiegheremo per costruire le infrastrutture necessarie a presidiare con percorsi di legalità la presenza di tanti lavoratori anche stagionali nelle nostre campagne”.

“Combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – dichiara la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni – significa anche creare risposte a bisogni che, se non intercettati e risolti, attivano percorsi illegali e pericolosi come il caporalato. Il Comune di Latina ha partecipato attivamente alla ricerca dell’Anci e del Ministero essendo il nostro territorio ancora fortemente attrattivo per immigrati e lavoratori agricoli e allevatori, che qui trovano occupazione. Abbiamo utilizzato i nostri servizi attivi quali il Pronto Intervento Sociale e i progetti innovativi quali LGNetEA per monitorare i disagi dei cittadini più vulnerabili di Latina e i risultati sono immediatamente visibili”.